Mardin'de masal anlatıcıları büyüklere masal anlattı

Mardin Müzesinin organizasyonuyla kente gelen Anadolu'nun geleneksel masal anlatıcıları, 5 gün boyunca müzede, okullarda, tarihi çarşılarda ve kentin sosyal alanlarında çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa masal anlatacak.

Etkinlik, Mardin Müzesi bahçesinde başladı.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, farklı etnik yapıların bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin'de masalcıların bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Şehre bu tür etkinliklerin çok yakıştığını belirten Alaaddin Aydın, "Tarihi şehirde, masalları gerçek masalcılardan dinleyerek dolu dolu 5 gün geçireceğiz" dedi.

"Masal şehre masal yakışıyor"

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da masalsı bir şehir olan Mardin'de etkinliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti.

49 masalcının yerel masalcılarla bir araya gelerek masallar anlatılacağını söyleyen Nihat Erdoğan, şöyle konuştu:

"Masallar çocuklara uyumaları için yetişkinlere de uyanmaları için anlatılır. Bir çocuğun zeki olmasını istiyorsanız ona masal anlatın demişler. Somut olmayan kültürel değerlerimizin taşıyıcısı hep bizleriz. Masal anlatmaya devam ettikçe, birine aktardıkça masallar yaşayacak. O nedenle de biz üç senedir masalları gündemde tutuyoruz, masalları topluma aktarmaya çalışıyoruz. Masalcılar şehrin okullarında, sosyal alanlarında müzede, sokaklarda, evlerin damlarında Mardinliler tarafından misafir edecek. Hem Mardinliler gelen masalcılara masal anlatacak hem de masalcılar kendi bildikleri masalları paylaşacaklar. Masal şehirde masal konuşulacak. Masal şehre masal yakışıyor."

Erdoğan, masalcılar buluşmasına herkesi davet etti.

"Mardin masalsı bir şehir"

Etkinliğe İstanbul'dan katılan masalcı Sezai Sarıoğlu, bu organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sarıoğlu, "Mardin masalsı bir şehir. Burada bazen masal anlatacağız bazen kıssa bazen hisse olacağız" dedi.

Müze bahçesinde çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte masalcılar masal anlattı.

7 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte masal çemberleri oluşturulacak, seminer verilecek, konserler düzenlenecek, çeşitli sergiler açılacak.

Kaynak: AA