Malatya'da Toptaş Camii yeniden ibadete açıldı

Yer aldığı mahalleye de adını veren Toptaş Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Cami eski zamanlardaki heybetine yeniden kavuştu.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Toptaş Camii'nin bugüne kadar 3 kez restorasyondan geçtiğini belirtti.

"İlk kez 1588 yılında onarıldı"

Tarihi yapının onarım ve çevre düzenlemesine 2015 yılında başlandığını ve caminin lavabolarından avlusuna kadar tüm kısımlarında ince bir işçilik gerçekleştiğini anlatan Doğan, "Yaklaşık bir milyon lira ödenekle caminin onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Onarım çalışmaları sırasında ilave projeye ek işler ilave edildi. Camiyi bu yıl teslim alarak ibadete açtık" dedi.

Doğan, caminin Miralay Hüsrev Bey tarafından ilk kez 1588 yılında onarıldığına ait kitabenin yapı girişinde yer aldığını söyledi.

Kitabeye göre caminin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişinin bulunduğunun anlaşıldığını belirten Doğan, şunları konuştu:

"Camimiz kare plana yakın şekilde inşa edilmiş, yapı malzemesi olarak duvarlarda moloz taş, kemer ve pencere kenarlarında kesme taş kullanılmıştır. Mihraba dik 3 sahından oluşan ve orta sahın yanlara göre daha geniş yapılan camimizin üst yapısında ise ardıç ağacının kullanılmış. Yapının dışarıdan 2 gözü ve bir son cemaat yeri bulunurken, fazla bir süsleme unsuru bulunmamakta. Caminin basık kemerli kapı açıklığının iki köşesinde Mührü Süleyman şeklinde süsleme motifi ile lale motifi mevcut. "

Top şeklindeki taşları camiye ismini verdi

Doğan, kuzey ve güney doğrultusunda kare şeklinde yapılan caminin minarelerinin ayrı yapıldığını belirtti.

Cami duvarının yan tarafında ise ne zaman yerleştirildiği bilinmeyen top şeklinde taş bulunduğundan bahseden Doğan, yapıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Taşlarla ilgili kayıtlarda herhangi bir resmi belge veya kitabe yok ancak halk arasında rivayetler var. Halkın da kabul ettiği, burada belli başlı ailelerin yaptırdığı taşlar söz konusu. Dışarıdan gelen yolcu veya ihtiyaç sahibi insanlar gelir bu taşlara oturur. Hangi taşa oturursa taşın sahibi aile onu misafir edermiş. Taşların top şeklinde olması dolayısıyla cami de bu taşlarla anılmış."

Kaynak: AA