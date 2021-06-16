Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 4,5 azalarak 2 bin 698 oldu. Bu dönemde salonlardaki koltuk sayısı yüzde 6 azalarak 317 bin 763 oldu.

Sinema seyirci sayısı ise 2020 yılında, bir önceki yılar göre yüzde 69,5 azalarak 17 milyon 226 bin 952 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 59 azalarak 13 milyon 255 bin 849'a geriledi. Yabancı film seyirci sayısı ise yüzde 83,6'lık bir düşüşle 3 milyon 971 bin 103 oldu.

Sinemalarda gösterilen film sayısı da büyük düşüş gösterdi. Film sayısı, 2019 yılına göre yüzde 62 düşüşle 25 bin 960 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 62,2 azalarak 10 bin 978, gösterilen yabancı film sayısı ise yüzde 61,9 azalarak 14 bin 982'ye geriledi.

Tiyatro'da koltuk sayısı yüzde 24,5 azaldı

Tiyatro'da ise salon sayısı 2019-2020 sezonunda, 2018-2019 sezonuna göre yüzde 20, tiyatro salonu koltuk sayısı ise yüzde 24,5 azaldı.

Buna göre, 2019/2020 sezonunda tiyatro salon sayısı 720 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 267 bin 857 oldu.

Sezonlarla karşılaştırıldığında, 2019-2020 sezonunda, 2018-2019 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 40,4 azalarak 20 bin 175'e geriledi.

Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 41,9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 35,0 azaldı.

Seyirci sayısı 4 milyon 492 bin 293'e geriledi

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bu dönemde yüzde 36,3 azalarak 6 bin 236 oldu. Oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 35,7 azalırken, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 39,8 azaldı.

Tiyatro seyirci sayısı 2019/'20 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 43,1 azalarak 4 milyon 492 bin 293 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 44,1 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 40,3 azaldı.

Çocuk eseri sayısı azalış gösterdi

Bahsi geçen sezonda oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 34,9 azalırken, oynanan çocuk eseri sayısı da yüzde 37,9'luk bir düşüş gösterdi.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2019/'20 sezonunda, 2018/'19 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 34,9 azalırken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 37,9 azaldı.

Yetişkin eseri gösteri sayısı bu dönemde yüzde 36,9, çocuk eseri gösteri sayısı ise yüzde 44,6 azalarak 8 bin 446 oldu.

Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 40,6 azalırken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 46,8 azaldı.

Bale seyirci sayısı yüzde 20,5 azaldı

Türkiye genelinde 2020 yılında Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Diğer taraftan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2019/2020 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 20,5 azalarak 256 bin 63 oldu.

Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı 2019/2020 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 41,9 azalarak 159 bin 969 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 29,5 azalarak 100 bin 260'a, koro seyirci sayısı yüzde 48,5 azalarak 26 bin 96'ya, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 59,3 azalarak 33 bin 613'e düştü.

Oynanan eser sayısı yüzde 7,8 azaldı

Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı ise aynı dönemde yüzde 7,8 azalarak 165 oldu. Bu eserlerin 89'unu yerli 76'sını ise yabancı eserler oluşturdu. Yerli eserler 246 kez sergilenirken, yabancı eserler 255 kez sergilendi. Yabancı eserleri 134 bin 405 kişi, yerli eserleri ise 121 bin 658 kişi izledi.