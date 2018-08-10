Kars'ta 'Haçkar' taşı ele geçirildi

Kars Digor’da bir dinlenme tesisinde Ermeni kültüründe önemli yere sahip işlenmiş anıtsal "Haçkar" taşı ele geçirildi.

Halıkışlak Köyü'nde bir dinlenme tesisinin duvarında üzerinde motif gören vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri motifli taşa el koydu.

"İşlenmiş bir mezar taşı"

Ekiplerin eserle ilgili Kars Müze Müdürlüğü yetkililerine haber vermesiyle, müze görevlileri tarihi eseri Kars'a getirdi.

Kars Müze Müdür Vekili Özlem Elbüstan, bulunan tarihi eser hakkında bilgi vererek, "Milattan sonra 9.yüzyılda Ermeni mimarisi, kültüründe sıklıkla rastladığımız anıt, işlenmiş bir mezar taşı" dedi.

"Ermenice haç taşı"

Taşın üzerinde çok sayıda motifin olduğundan bahseden Elbüstan, "Haçkar Ermenice haç taşıdır. Yoğun şekilde üzerinde haç, hayvan motifleri, geometrik bezemeleri, insan figürleri olur. Bulmuş olduğumuz taş üzerinde kanatlı haç motifi var. Taşın üzerinde 3 motif haç bir de kuş ve çark motifi bulunuyor" diye konuştu.

Ayrıca Elbüstan, "Halıkışlak Jandarma Komutanlığı’nın ihbarı sonucunda bir dinlenme tesisinde yakalandı ve müzemizde muhafaza altına alındı. Bazalt taş malzemesinden yapılmış, 1 metre 25 santimetre uzunluğunda, 60 santim genişliğinde 30 santimetre kalınlığındadır” dedi.

Kaynak: AA