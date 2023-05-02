İznik göl tabanında tarihi sikke bulundu

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te sahilde dolaşan aile, gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu.

İznik Gölü'nde uzun süredir yaşanan çekilme daha önceleri suyun zemininde bulunan tarihi bazilikanın göl suyunun üzerine çıkmasına vesile olmuştu.

Çekilmeyle birlikte suyun dibinde bulunan tarihi sikkeler de vatandaşlar tarafından bulunmaya başlandı. Daha öhce zeytin ve üzüm bağlarında da sikkeler bulunuyordu.

Bazilikanın su yüzeyine çıktığı bölgede tarihi sikkeler bulundu

2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen bazilikanın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde parlayan iki cisim olduğunu farketmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı.

Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu farketti.

Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesi'nin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti. Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri, Hazreti İsa’nın figürü olan paranın 9. yüzyıl diğer paranın ise Hellenistik dönemine ait olduklarını ifade etti.