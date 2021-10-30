Diyarbakır'da düzenlenen kitap mezadında, kitapseverler istedikleri kitapları almak için rekabet etti.

Mezad, vatandaşların basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satması için düzenlendi.

Kitapseverler, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buldu.

Mezata katılan Edebiyat Öğretmeni Erdal Yılmaz, fiyatları yüksek kitaplara ulaşmada zorluk yaşayan insanların bu mezad sayesinde uygun fiyatlara kitap alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Saklı kalmış kitaplar gün yüzüne çıkacak

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ise, bu etkinlik sayesinde saklı kalmış birçok kitabın gün yüzüne çıkacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu mezadla birlikte kültürümüze ait kaybolan, bulamadığımız, bazı kaynaklarda ismine rastladığımız ama hala gün yüzüne çıkmamış kitapların tanınmasına ve bilim dünyamıza kazandırılacağına inanıyoruz. Bazı arkadaşlarımız kendi kütüphanelerinden yıllarca muhafaza ettiği bir kitabı, bir başkalarına sunma adına buraya getirecek ve biz bu kitapları keşfedeceğiz. Kendi kütüphanemize kazandıracağız ya da ülkemizin hizmetine sunacağız."

Kitap mezadı, her ayın son cuma günü farklı mekanlarda düzenlenecek.