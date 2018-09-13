Şanlıurfa'daki Han el-Barur Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları başladı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Göktaş Mahallesi'nde bulunan ve geçen yıl Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün talebi ile 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı'na alınan kervansaraydaki restorasyon çalışmalarının, 450 günde yaklaşık 6 buçuk milyon lira maliyetle tamamlanması planlanıyor.

800 yıllık geçmişiyle bölgedeki önemli tarihi yapılarından biri olan Han el-Barur Kervansarayı, bölgeyi ziyaret eden turistler ve tur grupları için dinlenme ve ziyaret merkezi olarak, bulunduğu kırsal bölgedeki halk için de istihdam kapısı olacak.

Tarihi kervansarayın restore edilecek olmasını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, restorasyonu yapacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Han el-Barur Kervansarayı

Harran'ın 27 kilometre Güneydoğusundaki Göktaş Mahallesi'nde bulunan Han el-Barur, Eyyubiler döneminde İsa oğlu el-Hac Hüsameddin Ali Bey tarafından 1128-1129 tarihlerinde yaptırılmıştır.

Harran-Bağdat yolu güzergahında bulunan kervansaray, mescit, muhafız odası, ahırlar, hamam ve yazlık odalardan oluşmaktadır. Yapı, Anadolu Selçuklu kervansaraylarının tüm özelliklerini taşımaktadır. Hanın ismi olan "Barur" kelimesi Arapça'da "Keçi gübresi" anlamındadır.

Kaynak: AA