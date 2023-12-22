Grammy adayı Türk besteci: Esin Altıngöz

Müziğe henüz 4 yaşındayken klavye çalarak başladı. Çocukken başladığı bu yolculuk, günümüzde büyük ve heyecan dolu bir serüvene dönüştü.

Tim Burton’ın dizisi “Wednesday”in ilk bölümünde yayınlanan "Paint It Black" şarkısının düzenlemesini yapan Türk besteci Esin Aydıngöz, Grammy Ödülleri'nde "en iyi aranjman" dalında aday gösterildi.

66'ıncı Grammy Ödülleri, 5 Şubat’ta gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecek.

Alana De Fonseca davet etti

Esin Aydıngöz, izlenme rekorları kıran “Wednesday” dizisi için ünlü rock grubu The Rolling Stones’un “Paint It Black” parçasını yeniden düzenledi.

Dizinin yayınlanmasının ardından bu aranjman en çok dinlenenler arasına girdi.

Aydıngöz’ün Wednesday macerası ise pandemi döneminde başladı.

Başarılı besteci, çalışmalarını yakından takip eden ve daha önce farklı projelerde birlikte çalıştığı ünlü prodüktör Alana De Fonseca’nın daveti ile projeye dahil oldu.

Bu düzenlemeden ilham alanlar oldu

“Düşünürsünüz ki Tim Burton gibi bir ismin projesinde yer alıyorsunuz. Çok fazla revizyon olsun, notlar olsun, istediği gibi olsun... Hiç öyle ilerlemedi. Başladığımız gibi bitti” diyor Aydıngöz.

Yaptığı düzenlemeyi sadece bir gecede tamamlandığını söylüyor. Bunun nedeni ise şöyle anlatıyor:

"Eseri, sabah başrol oyuncusunun çello dersi vardı ve ona yetiştirmeye çalışıyorduk.

Zamanınızın olmayışından kaynaklı bir adrenalin var. Onun getirdiği ilhamla harika şeyler ortaya çıkabiliyor. Paint It Black de öyle oldu."

Eserin diğer sanatçılara ilham vermesi de ayrıca mutlu etmiş Aydıngöz'ü:

"Bu aranjman çıktığında çeşitli dansçılar, çellistler, illüstratörler ondan ilham alıp yepyeni şeyler ortaya çıkardı. Onu görebilmek bir sanatçı için en büyük hediye."

Çok fazla başarılı Türk müzisyen var

Esin Aydıngöz henüz 30 yaşında. Bu erken yaşta gelen başarının kendisini hem çok şaşırttığını hem de çok mutlu ettiğini söylüyor. Yeni hedeflerini de anlatıyor:

"Hayalim EGOT. Ammy, Golden Globe, Oscar, Grammy. Yani hepsini aldığınız senaryo. Çok büyük bir hayal ve küçüklüğümden beri istediğim bir şey. Ne kadar çalışırsanız çalışın tabii ki garantileyeceğiniz bir başarı değil."

Aynı zamanda Berklee College of Music’in Film Müziği departmanının bölüm başkan yardımcılığını yapan Aydıngöz, çok sayıda başarılı Türk müzisyen olduğunu da vurguluyor.

Bunu hem Amerika’ya taşındığında hem de okuduğu okulda net olarak fark ettiğini söyleyen başarılı besteci, "Gençlere verebileceğim en büyük öğüt, sevdikleri şeyi bulmaları ve onun üzerine gitmeleri" diyor.