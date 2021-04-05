İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında, canlandırdığı "Turist Ömer" karakteriyle hafızalarda yer edinen Sadri Alışık'ın 96. yaş günü için hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Sadri Alışık

Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Beykoz Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Alışık, lisede Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Profesyonel oyuncu olarak ilk kez 1943'te Raşit Rıza Topluluğu'nda sahne alan Alışık, Karaca, Site, Oraloğlu, Çevre, Oda ve Kent tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü. Alışık, 1946'da "Günahsızlar" filmiyle Yeşilçam'a adım attı.

"Turist Ömer", "Ofsayt Osman" ve "Ali Baba" gibi karakterlerle tanınan sanatçı, 1959'da "Yalnızlar Rıhtımı" filminde canlandırdığı "Rıdvan Kaptan" rolüyle dikkati çekti. Alışık, Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlendi.

Kariyeri boyunca 200'ü aşkın yapımda rol alan ve bir çok ödüle değer görülen Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul’da yaşamını yitirdi.

