Gönül ve kılıç yarasına şifa arayan medrese: "Gevher Nesibe"

Sevdiğine kavuşamadığı için hastalanarak ölen Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine yaptırılan, o dönem müzikle tedavi yönteminin uygulandığı Kayseri'deki 812 yıllık bimarhane, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızı, I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kızkardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın adını taşıyan medresenin aşkla başlayan inşa hikayesi, ziyaretçilerde derin bir iz bırakıyor.

Müze olarak kullanılan medresede Selçuklu dönemindeki tıbbi aletler ile eczacılık araç ve gereçleri sergilenirken o dönemin tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz, tarihi medresenin 1205-1206 tarihlerinde Gevher Nesibe Sultan adına abisi Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığını, günümüzde Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak varlığını devam ettirdiğini söyledi.

Gündüz, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile ilgili şunları söyledi:

"İçerisinde medresesi, şifahanesi, hamamı ve mescidi bulunan 2 bin 800 metrekarelik bir külliye. Rivayet edildiğine göre, Gevher Nesibe Sultan sarayın baş sipahisine gönül vermiş. Dönemin sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev bu durumu öğrenir. Gıyaseddin Keyhüsrev sipahiyi savaşa gönderir, başarılı olması durumunda kardeşini komutana vereceğini söyler. Sipahi savaşa gider ve savaştan ağır yaralı döner. Gevher Nesibe Sultan gönül verdiği kişinin ağır yaralı olduğunu görünce çok üzülür ve verem hastalığına yakalanır. Ölüm döşeğinde olan Gevher Nesibe Sultan'ın yanına abisi gelir ve yaptığından pişman olduğunu söyleyip son isteğini sorar. Bunun üzerine Gevher Nesibe Sultan hem gönül yarasına hem de kılıç yarasına şifa aranması için kendi mal varlığı ile bir şifahane yapılmasını ister. Bu şekilde bir hikayesi vardır buranın."

Tarihi yapının 1890 tarihine kadar orijinal şekliyle hizmet verildiğini anlatan Gündüz, medresede ünlü hekimlerin yetiştiğini belirtti.

Gündüz, geçmişte din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden hastaların tedavi edildiği tarihi yapının önemli özellikleri olduğunu anlattı.

Medresede, Selçuklu'ya ait eserlerin yanı sıra teknolojik görsellik içeren alanların bulunduğunu belirten Gündüz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 2014 yılında yapılan restorasyon çalışmasıyla yapıyı müze olarak hizmete açtıklarını söyledi.

Her yıl ortalama 100 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini anlatan Gündüz, ziyaretçilerin 36 sergi odasında 611 eser ile 2 bin civarında sikkeyi görme imkanı elde ettiğini belirtti.

Müzede ayrıca Selçuklu dönemindeki tedavi yöntemleri ve aletleri, ecza, su ve sağlık, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi bölümler de bulunuyor.

Kaynak: AA