Yer Yedikule Hisarı; Genç Osman'ın katledildiği kule…

Her şey 398 yıl önce Osmanlı padişahı Genç Osman’ın öldürüldüğü günkü gibi. Taş duvarlarda, hala tarihin izleri mevcut. Kulenin kapısı daima kilitli.

14 yaşında tahta çıktı, isyanla tahttan indirildi

İçeriden bugüne kadar sadece bir kaç fotoğraf karesi yansıdı. Bu kez anahtar TRT Haber için çevrildi, zindan odası ilk kez görüntülendi.

Tahta çıktığında henüz 14 yaşındaydı Genç Osman. Yeniçeri Ocağı ile bir türlü yıldızı barışmadı. Çıkan isyanda tahtından indirildi.

Sanat Tarihçisi Fehmi Yılmaz, sadece Yeniçeriler'in değil Sadrazam Davud Paşa'nın da Genç Osman'ı öldürmek istediğini belirterek şöyle anlatıyor:

"Bugün Vatan Caddesi civarında Orta Camii diye bir cami vardır onun etrafındaki Yeniçeri kışlalarına götürülmüş Sultan. O sırada onun amcası Birinci Mustafa'yı da yanına getirmişler ve onu padişah olarak ilan etmişler. O dönemde sadrazam olarak atanan Davud Paşa'nın onu öldürmek istediğini biliyoruz hatta bir kaç kez bu konuda hamle yapmış fakat başaramamış."

"Yeniçeriler'den biri tülbentini çıkarıp onun başına sardı"

Genç Osman buraya pazar arabasının üzerinde getirildi:

"Üzerinde sultani kıyafetleri yoktu çok ihtişamlı kıyafetleri vardır Osmanlı padişahlarının; görkemli sarıklar, kavuklar taşırlar başlarında ama onda bunlar yoktu. Hatta bazı ağalar Yeniçeriler üzüldüler bu haline, biri tülbentini çıkarıp onun başına sardı."

Katillerinden Sadrazam Davud Paşa da aynı yerde idam edildi

Genç Osman ölmemek için çok direndi, önüne geçemedi. Ancak onun ölümünden bir iki sene sonra katilleri yakalandı, hatta Davud Paşa, aynı yerde; Yedikule Zindanları'nda idam edildi.

Kulenin ilk katında mahkumların kaldığı oda var. Yüzyıllardır bu odayı hiç dokunulmamış. Tam ortada mahkumların kesilen başlarının atıldığı rivayet edilen kanlı kuyu yer alıyor. Zindan içindeki ahşap asma kat ise tüyler ürpertiyor.

Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kule, restorasyonun ardından bölüm bölüm ziyarete açılacak.

Kamera: Mustafa Oğuz