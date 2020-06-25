Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in, yaşadığı dönemde yapılan 3 portresinden biri Londra'da satışa çıktı.

İtalyan ressam Gentile Bellini atölyesinden çıktığı tahmin edilen eser 700 bin sterline alıcı buldu.

Yaklaşık 6,5 milyon Türk lirasına satılan portrenin ya bizzat Bellini’nin kendisi tarafından ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Portrede Fatih Sultan Mehmet’le birlikte resmedilen ikinci kişinin kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu kişinin Fatih’in 3 oğlundan biri olabileceği sanılıyor.