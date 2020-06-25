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Fatih Sultan Mehmet'in portresi 6,5 milyon liraya alıcı buldu
[Fotoğraf: DHA ]
Bellini tarafından yapıldığı tahmin edilen Fatih Sultan Mehmet tablosu, Londra'da 770 bin sterline satıldı. Portrenin değeri yaklaşık 6,5 milyon lira.
Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in, yaşadığı dönemde yapılan 3 portresinden biri Londra'da satışa çıktı.
İtalyan ressam Gentile Bellini atölyesinden çıktığı tahmin edilen eser 700 bin sterline alıcı buldu.
Yaklaşık 6,5 milyon Türk lirasına satılan portrenin ya bizzat Bellini’nin kendisi tarafından ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.
Portrede Fatih Sultan Mehmet’le birlikte resmedilen ikinci kişinin kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu kişinin Fatih’in 3 oğlundan biri olabileceği sanılıyor.
Etiketler: son dakika Fatih Sultan MehmetSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:16
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