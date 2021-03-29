Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin Palmira bölgesinde doğan Taha, ömrünü arkeolog dedesi ve babası gibi antik kentin tarihiyle ilgi çalışmalara adadı.

İç savaşın başlamasıyla milyonlarca Suriyeli gibi yerinden edilen Taha, Esed rejiminin Palmira ve Deyrizor'daki hava saldırılarında 3 oğlunu, terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'daki bombardımanında ise kızını toprağa verdi.

Rejimin Deyrizor'daki bombardımanında ayağından yaralanan Taha, işitme ve konuşma yetisini de büyük ölçüde kaybetti.

Ailesiyle yaklaşık 3 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine sığınan Taha, barındığı yıkık bir binanın bodrum katını atölyeye çevirdi.

DEAŞ'ın zarar verdiği Bel Tapınağı'nın maketini yaptı

Taha, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Mirası listesine alınan Palmira Antik Kenti'nde terör örgütü DEAŞ ve Esed rejiminin tahrip ettiği alanları ve eserleri sanatıyla yaşatmaya çalışıyor.

58 yaşındaki Taha, antik kentin dünya çapında tanınmasını sağlayan Bel Tapınağı, Zafer Kemeri olarak da bilinen kemer anıtı ve görkemli amfi-tiyatronun birer maketini yaptı.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 32 yılında inşa edilen ve Ortadoğu'daki en eski mabetlerden Bel Tapınağı'nın büyük bir bölümü, Ağustos 2015'te terör örgütü DAEŞ tarafından yıkılmıştı. Aynı dönemde Kemer anıtı ve amfi-tiyatro da zarar görmüştü.

Çalışmaları bir yılda tamamladı

Yaklaşık bir yılda tamamlanan maket çalışmalarında alçı malzemesi kullanan Taha, antik kentin diğer tarihi yapılarının da maketlerini yapmayı hedefliyor.

Taha, iç savaş başlamadan önce Palmira’daki evinde, antik kentini ve tarihi mirasını simgeleyen bir maket çalışması yapmış ancak Esed rejiminin saldırıları sonucu eser yerle bir olmuştu.

‘Çölün Gelini’ maketlerle yaşatılıyor

Palmira'nın tüm eserlerinin maketlerini yapmayı hedefleyen Taha, antik kentteki uygarlığı yeni nesillere anlatmak istiyor.

‘Çölün Gelini’ olarak bilinen Palmira'daki tarihi mirası sanatıyla yaşatmak konusunda kararlı olan Taha, çalışmalarına uzanacak yardım elini bekliyor.

Taha, maketlerini kısa süre içerisinde sergilemeyi amaçlıyor.