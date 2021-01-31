1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından başlayan göçler, İstanbul’a 400 bine yakın göçmenin gelmesine, sokaklarda evsiz, barksız, hasta, kimsesiz çocuk ve dilencilerin artmasına neden olmuştu.

Tüm bu muhtaç insanları bir araya toplayıp ıslah ederek, sanat sahibi yapmak, kimsesizlerin huzur içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla zamanın Padişahı II. Abdülhamid Han, Darülaceze’nin kurulma talimatını verdi.

II. Abdülhamid Han’ın mirası

II. Abdülhamid Han’ın talimatıyla başlayan süreçte, çalışmaya muktedir oldukları halde dilenciliği meslek edinenler memleketlerine gönderilecek, sakat ve kimsesizler için bir Darülaceze inşa edilecekti. Buraya alınacak kişilerde din ve milliyet farkı gözetilmeyecekti.

Ülkenin diğer büyük şehirlerinde de acezehaneler kurulacak ve Darülaceze Nizamnamesi oralarda da uygulanacaktı. Ayrıca Darülaceze’nin yerini belirleyip inşaatını yapmak üzere patrikhane ve hahamhane temsilcilerinin de katılmasıyla bir komite oluşturulacaktı.

Yapılan çalışmalarda Darülaceze’nin Okmeydanı’nda inşa edilmesi uygun görüldü. Bunun üzerine Darülaceze’nin Okmeydanı’nda inşasına başlanması Padişah’ın 6 Nisan 1890 tarihli fermanı ile emir buyruldu ve bu ferman 11 Nisan 1890 tarihli Resmî Tebliğ ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sultan Abdülhamid Han, Darülaceze’nin kuruluş masraflarını karşılamak üzere 7 bin altın lira kıymetindeki eşyasını hediye etmiş, 10 bin altın lira da nakit olarak bağışlamıştı. Ayrıca düzenlenen yardım kampanyalarıyla 50 bin altın lira toplanmıştı.

6 Ekim 1892’de Darülaceze’nin temeli atıldı ve Sultan Abdülhamid Han’ın cülusunun sene-i devriyesi olan 19 Ağustos 1895 tarihinde binaların inşaatı tamamlanarak, anahtarları Sultan Abdülhamid Han’a teslim edildi. Darülaceze’nin resmî açılışı 31 Ocak 1896 tarihinde yapıldı.

Kimsesizlere şefkat yuvası oldu

Kurulduğu günden bu yana 29 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye şefkat yuvası olan Darülaceze; din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara hizmet vermekte.

Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.

Rehabilitasyon merkezi ile de psikologlar ve gönüllüler eşliğinde atölye çalışmaları yapan kurum sakinlerinin sosyal yaşantıya adaptasyonları ve motivasyonları sağlanıyor.