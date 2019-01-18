Ankara ATO Congresium’da düzenlenen konser öncesi Piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etmişti. ABD'li Senatör Graham da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Fazıl Say'ın konserine geldi. "Truva Sonatı" konserini izledi.

Konser sonrası sahneye gelerek Fazıl Say ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Say'a Aşık Veysel'in Kara Toprak adlı plağını hediye etti.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kaynak: AA