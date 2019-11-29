Hititlerin askeri ve dini merkezlerinden birisiydi Şapinuva...

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan antik kentte arkeolojik kazılar yıllardır devam ediyor. Kazılarda bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yaşandı. Hititlerden kaldığı düşünülen iskelet parçalarına ulaşıldı.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, "Hititlere ait bir kral mezarı ve ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştı. Bu bulunan iskeletin bize Hitit dünyasına ait yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Hitit tarihine ışık tutacak

Hititler inanışları gereği ölülerini yakıyorlardı. İskelet bulunamadığı için Hititlerin Anadolu'ya nereden gelip nereye gittiği ve akraba toplulukları ilişkisi bilim dünyasında bir soru işaretiydi.

İlk incelemede iskeletin, erişkin bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Çalışmalarda Karbon 14 metoduyla iskeletin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber