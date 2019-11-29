Çorum'daki kazılarda Hititlerden kalma iskelet bulundu29 Kasım 2019 Cuma 14:00 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 14:27
Çorum'da Hitit dönemine ait Şapinuva Antik Kenti'ndeki kazılarda insan iskeleti bulundu. Hititler inanışları gereği ölülerini yaktıkları için bugüne kadar iskelet bulunmamıştı. Bu nedenle keşif, Hitit dönemi araştırmacılarını heyecanlandırdı.
Hititlerin askeri ve dini merkezlerinden birisiydi Şapinuva...
Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan antik kentte arkeolojik kazılar yıllardır devam ediyor. Kazılarda bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yaşandı. Hititlerden kaldığı düşünülen iskelet parçalarına ulaşıldı.
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, "Hititlere ait bir kral mezarı ve ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştı. Bu bulunan iskeletin bize Hitit dünyasına ait yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz" dedi.
Hitit tarihine ışık tutacak
Hititler inanışları gereği ölülerini yakıyorlardı. İskelet bulunamadığı için Hititlerin Anadolu'ya nereden gelip nereye gittiği ve akraba toplulukları ilişkisi bilim dünyasında bir soru işaretiydi.
İlk incelemede iskeletin, erişkin bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Çalışmalarda Karbon 14 metoduyla iskeletin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.
Kaynak: TRT Haber