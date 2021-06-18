Kanada'nın Ontario şehrinde bir kadın, geçen yaz çöplükte bulunan eşyaları satan ikinci el mağazasından alışveriş yaptı. Çok beğendiği bir yağlı boya tabloyu 5 Kanada dolarına satın aldı.

Tablonun sıradan bir resim olmadığını eve gelince fark etti.

Tablo ünlü müzik efsanesine ait

Tuvalin arka tarafında 2016 yılında hayatını kaybeden rock müziğin dünyaca ünlü isimlerinden David Bowie'ye ait imzayı gördü. Hemen koleksiyonerlere başvurdu.

Yapılan araştırmaların ardından tuvalin Bowie'nin 1995-1997 yılları arasında yaptığı serinin bir parçası olduğu anlaşıldı.

Tablonun orijinal olduğu kesinleşince, eser 15 haziranda müzayedeye çıkarıldı.

Eser için teklif yükseliyor

10 bin Kanada doları civarına satılması beklenen tabloya ilgi yoğun oldu.

24 Haziran'a kadar sürecek müzayedede kısa sürede 55 bin Kanada dolar, yani yaklaşık 400 bin Türk lirası teklifine kadar çıkıldı. Fiyatın müzayede bitene kadar daha da artması bekleniyor.