Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesi Seddülbahir köyündeki kalede yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali Orhan Tavlı, Çanakkale'nin çok müstesna topraklar olduğunu söyledi. Bu topraklar üzerinde 105 yıl önce büyük bir savaşın cereyan ettiğini belirten Tavlı, Çanakkale destanının yazıldığı, ruhunun doğduğu topraklarda, ilk şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşılabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleriyle yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleriyle, sonra süngüsüyle bir güçtür."

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, 3 Kasım 1914'te Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitlerinin verildiğini ifade ederek, "Onlar, Çanakkale'nin ilk kahramanları olarak tarihe geçmiştir. Biz de o büyük kahramanları, o büyük ecdadımızı hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak adına burada toplandık" diye konuştu.

3 Kasım 1914'te 81 er şehit olmuştu

Çanakkale Savaşları sırasında, 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin 16 dakika süren bombardımanı sonucu, Seddülbahir Kalesi'nde 5 subay ve 81 er şehit olmuştu.

Kaynak: AA