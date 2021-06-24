Arkeoloji, restorasyon ve müzecilik bu fuarda konuşulacak.

Avrupa'nın en büyük müzecilik fuarlarından Heritage İstanbul heyecanı başladı.

Fuarla ülkelerin kültürel mirasının korunması, turizmde, kalıcı mirasın payının artırılması hedefleniyor.

Fuarın bu yıl 5'incisi yapılıyor

Proje Kurucusu Direktörü Osman Murat Akan, Türkiye’de kültür mirası alanında yapılan tek ve en büyük organizasyon olduğunu belirterek, "Tabiiki akademik organizasyonlar var, kongreler var; fakat özel sektörün, bakanlığın, çeşitli STK'ların ve akademik camiaların içinde bulunduğu bu çapta bir organizasyon bulunmuyor" dedi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen fuara yerli ve yabancı firmalar katılım gösterdi.

Fuarda oturumlar, sohbet ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.

[Fotoğraf: AA]

Fuar, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda

Akan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Online akreditasyon sayısı 4 bini aşmış durumda kapı girişleri ile beraber. Herhalde 5-6 bini bulacağız diye düşünüyorum. Bu sene uluslararası ve Türkiye’den katılan 130'un üzerinde firmamız var. Yüzde 30-35 arası yabancı katılımcı sayısına hep ulaşıyoruz ve bu da tabii ki bir fuar için bir fuar organizasyonu için çok büyük bir rakam."

Fuar, 25 Haziran'a kadar İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açık olacak.

