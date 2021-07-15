2021’nin Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edilmesi nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde 15 Temmuz şehitlerine ithafen "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" temalı sergi açıldı.

Sergi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi kampüsü içinde yer alan Sanat Sokağı Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunuşu, Melike Hatun Camii müezzini Hafız Bayram Söğütdelen’in Kur'an tilavetinin ardından açılış konuşması yapıldı.

Serginin küratörlerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Güven Meral, serginin 15 Temmuz Şehitlerine ithaf edildiğini anlatan konuşmasını yaptı.

Serginin diğer küratörü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Şahin de sergi hakkında bilgi verdi. Şahin, geleneksel Türk sanatlarından ve plastik sanatlardan toplam 41 eserin sergide yer aldığını söyledi.