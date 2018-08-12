Afrodisyas Antik Kenti stadyumunda kombine izlerine rastlandı

Günümüzde özellikle futbol maçlarında sıklıkla kullanılan kombine bilet uygulamasının Aydın'daki 2 bin yıllık tarihe sahip antik stadyumda da izlerine rastlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti, günümüze sağlam gelebilen anıt yapılarıyla dikkat çekiyor.

Ege Bölgesi'nin en iyi korunan stadyumu olarak bilinen Afrodisyas stadı, 30 bin kişilik kapasitesi, 262 metre uzunluğu ve 50 metre genişliğiyle görenleri cezbediyor.

Geometrik çizimlerle rezervasyon

Günümüzde de kullanıma hazırmış gibi sağlam duran stadyumda, sahneyi karşıdan gören bazı oturma bölümlerinde görülen geometrik çizimlerin ise, belli aile veya kabileler için rezervasyon amacıyla kazındığı ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith, antik çağın en önemli aktivitelerinden birinin stadyumda yapılan gösterileri izlemek olduğunu söyledi.

Burada atletizm ve cirit atma gibi oyunların yanı sıra farklı gösterilerin yapıldığını söyleyen Smith, şöyle konuştu:

"Örneğin stadyumda en yüksek sesle bağıran kişi yarışması ve Roma oyunları da yapılıyordu. Her ne kadar biz buna şimdi vahşice baksak da antik çağın insanı bu oyunlardan çok hoşlanıyordu. Çok iyi yetişmiş 2 gladyatör ya da bir gladyatörle bir hayvan dövüştürülüyordu."

"Gösteriler çok beğeniliyordu"

Smith, antik çağ insanının sportif aktiviteleri çok sevdiği için oturdukları yerleri kendilerine ayırtmak adına üzerlerine çeşitli şekiller çizdiğini anlatarak, bunun günümüzde de uygulanan kombine bilete benzediğine işaret etti.

Stadyumdaki gösterilere yoğun ilgi olması nedeniyle yer bulma sorunu olduğunu, bunun rezervasyon uygulamasıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Smith, şöyle devam etti:

"Anlıyoruz ki stadyumdaki gösteriler çok beğeniliyordu. O yüzden bunları izlemeye gelen insanlar rezervasyon yapmak istiyorlardı. Oturma bölümüne çizdikleri çizgilerle rezervasyon yapıyorlardı."

Smith, stadyumda çevre köylerden gelen halkların isimlerinin de görüldüğünü vurgulayarak, "Örneğin bahçıvanların olduğu bir yerin de rezervasyon yazıtları var, bu çok ilginç. Bugünkü modern futbol statlarında gördüğümüz kombine bilet uygulaması gibi antik çağlardaki koltukları kişiler kendilerine rezerve edebiliyordu. Bizim sözünü ettiğimiz dönemdeki yer rezervasyonları taşın üzerine çizilmişti. Zannediyorum onlar daha uzun süreli yer ayırtıyorlardı" dedi.

Kaynak: AA