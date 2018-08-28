2019'un "Urartu yılı" ilan edilmesi için çalışma başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 2019'un Urartu yılı ilan edilmesi kapsamında bir rapor hazırladıklarını, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, rektörlük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Urartu Medeniyeti'nin açığa çıkarılması ve aydınlatılması için önemli projelere imza attıklarını söyledi.

"Van'ın daha iyi tanıtılmasını sağlayacak"

Çavuştepe, Van Kalesi ve Ayanis Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında Urartu Medeniyeti'nin açığa çıkarılmasıyla ilgili birçok bilgiye ulaşıldığını anlatan Battal, "2019'un Urartu yılı ilan edilmesi, hem Vanımızın daha iyi tanıtılması, hem de Urartu medeniyetinin Türkiye'ye, dünyaya ve bütün bilim camiasına kazandırılması açısından oldukça önemli bir yer tutacak." dedi.

"Raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız"

Urartu tarihinin en iyi şekilde aydınlatılması için üniversite bünyesinde Urartu Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü kurduklarını ifade eden Battal, "2019'un Urartu yılı ilan edilmesi kapsamında bir rapor hazırladık. Bu raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağız. Uygun görülmesi durumunda 2019 yılı Urartu yılı ilan edilir. Bu vesileyle dünya turizmine Vanımızın, bölgemizin daha iyi anlatılması sağlanmış olur. Urartu Medeniyeti'nin aydınlatılması için İran ile de ortak çalışma yürütülmesi için adım attık. 2019 yılı, Urartu yılı olarak sağlanırsa bu çalışmalarla da uluslararası düzeyde yapılması mümkün olacak." diye konuştu.

"Urartu Krallığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş ilk devlet"

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da yaklaşık 250 yıl hüküm sürmüş Urartu Krallığı'nın Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş ilk devlet olması bakımından oldukça önem arz ettiğini aktardı.

Zor yaşam koşullarına sahip bölgede Urartular'ın muazzam kaleler, saraylar, tapınaklar, su kanalları, taş ocakları ve mezarlıklarla sayısız mimari yapı inşa ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu denli üst düzey bir medeniyete ve kültüre sahip Urartular ne yazık ki hak ettiği ilgiyi görememektedir. Bu nedenle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak Urartular konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi bilimsel ve kültürel çalışma yapmayı amaçlamaktayız." dedi.

"Bilimsel faaliyetlerin organize edilmesi sağlanacak"

2019 Urartu yılı içerisinde Urartu devletinin merkezini oluşturan Van Kalesi ve bölgedeki Urartu merkezlerini kapsayacak çeşitli bilimsel faaliyetlerin organize edilmesinin sağlanacağını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede akademisyenler ve konuya ilgi gösteren çeşitli çevrelerden gelecek ziyaretçilerle birlikte düzenlenecek kültür gezileri vasıtasıyla Urartular'ın daha iyi bir şekilde tanıtılması sağlanabilir. Bu tür tanıtım faaliyetleri bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Yine 2019 Urartu yılı içerisinde, Urartu kültürü ve tarihi konusunda uzmanlaşmış bilim insanları davet edilerek konuyla ilgili halka ve öğrencilere açık konferanslar düzenlenebilir. Bu etkinlikler çeşitli fotoğraf sergileriyle zenginleştirilebilir. Dünyanın en zengin Urartu eser koleksiyonuna sahip olan Van Müzesi’nin 2019 Urartu yılının daha iyi tanıtılması yönünde önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır."

Kaynak: AA