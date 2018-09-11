Kazan'da 4 Eylül 2018'de başlayan 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali, kırmızı halı geçit ve ödül töreni ile sona erdi.

Türk senaristin "Halef" filmine "En İyi Senaryo" ödülü

Festivalde Türkiye'yi temsil eden "Halef" filminin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Düzgünoğlu "En İyi Senaryo" ödülü kazandı.

Düzgünoğlu, ödülün, bir yıllık zorlu bir çabanın sonucu olduğunu söyledi.

Ödülü senaryo ortağı Melik Saraçoğlu adına da almaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Düzgünoğlu, "Halef" filmi ile hayatın aslında zor olduğunu, insanların bu hayata katlanmak için aslında kendilerine çeşitli yalanlar söylediklerini ve bu sayede bu hayata katlanmaya çalıştıklarını anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Grand Prix ödülü "Dünyanın Sevecen Kayıtsızlığı" filmine

Festivalde Grand Prix ödülünü, yönetmenliğini Kazakistanlı Adilhan Yerjanov'un yaptığı "Dünyanın Sevecen Kayıtsızlığı" filmi kazandı.

"Uzun Metrajlı Belgesel Film" ödülünü yönetmenliğini Petr Lom'un yaptığı Hollanda-Norveç ortak yapımı "Birman Tarih Ders Kitabı", "Uzun Metrajlı Filmde En İyi Operatör" ödülünü "Gülneza" filmiyle İranlı operatör Muhammet Fakuri, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Fotokopi" filmindeki rolüyle Mısırlı oyuncu Mahmut Hemida alırken, "En İyi Yönetmen" ödülünü "Gülneza" filmi ile İranlı Sattar Şamani Gol ile Rusya-Tataristan yapımı "Molla" filminin yönetmenleri Ramil Fazliyev ve Amir Galiaskarov paylaştı.

Tataristan Cumhurbaşkanının "Sinema Sanatında Hümanizm" ödülüne de "Molla" filmi değer bulundu.

Festival, dünya ülkelerini İslam hakkında doğru bilgilendirmeyi hedefliyor

Tataristan Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Rusya Müslümanları Müftüler Konseyi, Tataristan Kültür Bakanlığı, Kazan Belediyesi ve "Tatarkino" Devlet Sinema Kuruluşunun iş birliği ile düzenlenen festival, dünya ülkelerini ve Rusya toplumunu İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

