Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı.

Amaç, senaryo aşamasındaki projeleri destekleyerek, uluslararası çapta sinema filmlerine imza atmak ve Türk sinemasına yeni bir soluk getirmek.

Projeye ilişkin bilgi veren TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, "Hem fon sağlayan, hem eğitim veren, hem network sağlayan, hem gençlerin önünü açan, hem de etkileşimi sağlayan bir fon tasarladık. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Biz çok memnunuz" dedi.

Juri koltukları kadınlara emanet

Sinema sektöründe henüz yeni olanlar için "12 Punto TRT Senaryo Günleri" büyük bir fırsatın kapılarını aralıyor.

"Yurt dışından gelen satış ajansları buradan gördükleri bazı projeden sonra dünya pazarlamasında ön ayak oluyorlar. Bu yıl jüri koltukları ise kadınlara ayrıldı. 12 finalist projeden hangilerinin kazanacağını dünyaca ünlü isimler belirleyecek."

Oskar adayı "Quo Vadis, Aida" filminin yönetmeni Jasmila Zbaniç, Asya Pasifik Film Ödülleri Başkanı Tracey Vieira, Yapımcı Rebecca O'Brien, Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis ve Memento Alım Direktörü Sata Cissokho bu yıl jüri koltuğunda oturan isimler.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, "5 tane kadın sinema sektöründe yönetmen, yapımcı ve fon, endüstriyel anlamda da güçlü 5 tane etkili isim jüri üyelerimizden oldular" dedi.

8 projeye ödül verilecek

Geliştirilen projeler 28 Haziran’da jüriye sunulacak. 29 Haziran'da 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü verilecek.

Senaryo günleri kapsamında ayrıca, Sinema Feriye'de söyleşi ve paneller düzenlenecek. Katılımcılar, usta yönetmen ve senaristlere doğrudan soru sorma imkanı yakalayacak.

Sinema Feriye'ye gidemeyen sinemaseverler de senaryo günlerini her gün takip edebilecek. 12 Putno Özel Programı her akşam saat 19.00'da TRT 2'de olacak.