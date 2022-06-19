Geri sayım sona erdi. Sinema gönül verenler bir kez daha 12 Punto’da buluştu.

TRT’nin senaryo ve yapım sürecinde sinemacılara destek olduğu platform

16 farklı ülkeden sinemacıları ağırlıyor.

Sinema sektörünün tanınmış isimlerinden oluşan jüri finale kalan 12 projeyi değerlendirecek.

12 Punto 2022 masterclasslar, söyleşi ve panellerle genç sinemacılar için kendilerini geliştirme olanağı sağlıyor.

Bu yıl programda "12 Punto Meetings" başlığıyla yeni bir uygulama da hayata geçiriliyor.

12 Punto'da 3 proje TRT Ortak Yapım Ödülünün, 3 proje TRT Ön Alım Ödülü’nün, 6 proje ise TRT Proje Geliştirme Ödülü’nün sahibi olacak.

Ödüller 26 Haziran akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, düşüncelerini "Bu sene 4.sü düzenleniyor. 12 Punto artık Türkiye’nin sınırlarını aşan bir marka haline dönüştü. Bize sorumluluk da yüklüyor. Her sene farklı kategoriler açarak 12 Punto’yu büyütmeye geliştirmeye derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Masterclasslarımız, söyleşilerimiz, film gösterimlerimiz, dramaturglarımız ve uzmanlarımızla komple çerçevesi iyi çizilmiş bir organizasyona dönüştü. Bu sene katılım daha da fazla her sene ilgi artıyor" sözleriyle anlattı.

TRT Sinemalar Müdürü Faruk Güven ise, "Dünya sinemasından etkili 12 tane ismin gelip buradaki finalistlerimizle birebir görüştüreceğimiz onlarla toplantılar yapacağı bir etkinlik bir etap açtık. Çok önemli isimlerin katılacağı aynı zamanda yapımcıların ve satış ajanslarının katılacağı bir etap olacak" dedi.