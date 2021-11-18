Zonguldak, aşılanmada yüzde 91,7 ile mavi renk kategorisinde yer alıyor.

İllere göre haftalık vaka sayısında daha önce 557,17 ile ilk sıralarda yer alan Zonguldak, 444,52 ile düşüşe geçti.



Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması'na da yansıdı.



Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi "Yüksek riskli" kategorisinde yer aldı.