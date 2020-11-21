Tarsus'ta esnaflık yapan, evli ve 4 çocuk babası Şuayip Ercik'in 2 ay önce yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı.

Kendisini izole ederek ailesi ve sevdiklerinden bir müddet ayrı kalan Ercik, virüsü yendikten 28 gün sonra kent merkezindeki Kızılay Kan Bağış Merkezine giderek, immün plazma bağışı yaptı.

Bağışçı olması nedeniyle Merkez Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı tarafından kendisine 'Bağışçı Belgesi' verilen Ercik, "Testim pozitif çıktı, kendimi izole ettim.Test sonucu negatife döndükten sonra, hastalara umut olmak için plazma kan vermeye karar verdim. Bugün onlara, yarın bize. Onun için iyi düşünsünler. Her şey Allah rızası için. Yarın bizim de ne olacağımız belli değil" dedi.

Mersin Kızılay Kan Merkezine son 3 ayda 500'ün üzerinde immün plazma bağışı gerçekleşti.