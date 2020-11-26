Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayından beri maskeler günlük hayatın bir parçası haline geldi.

Sürecin başında oldukça yüksek fiyattan piyasaya sürülen maskelerin fiyatı giderek düşmeye başladı. Kırtasiyelerde, benzinliklerde, e-ticaret sitelerinde, hatta sokakta seyyar satıcıların bile sattığı bu maskelerin bazıları, düşük fiyatlarından dolayı kalite konusunda endişelere neden oldu.

Tane fiyatı 20 kuruşa kadar düşen maskelerin kalitesiz ve standart dışı olduğunu söyleyen uzmanlar, vatandaşları doğru maske seçimi konusunda uyarıyor. Cerrahi maskenin 3 katlı olması gerektiğini söyleyen İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, maske kutusunun üzerinde ürünün standartlara uygun olduğunu gösteren CE damgası olması gerektiğine dikkat çekti.

Kutunun üzerindeki barkod sayesinde gerekli bilgilere erişilebileceğini aktaran Sayılkan, "Kutu üzerindeki barkodu, cep telefonlarına indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulamasına okuttuğunuz zaman firmayla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Bu sayede, firmanın kaydına, gerekli izinlerin alınıp alınmadığına ulaşılabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, eczanelerden yardım isteyebilirsiniz" dedi.

"Maske 3 katlı ve telli olmalı"

Piyasada satılan çeşit çeşit cerrahi maske olduğunu anlatan Tuncay Sayılkan, maskelerin 3 katlı ve telli olması gerektiğini vurguladı.

Sayılkan, "Cerrahi maskeler her yerde satılıyor, herkes üretiyor. Klasik iki katlı maskenin arasında bir filtre olmalı. Pazar girişlerinde, benzin istasyonlarında, kırtasiyelerde, sokakta birçok farklı cerrahi maskeler satılıyor. Bize geliş fiyatının neredeyse yarısına bir paket maske satılıyor. Bu maskeleri incelediğimizde, kayıtlarının olmadığını, Bakanlık onaylarının olmadığını ve istenilen özellikleri taşımadığını görüyoruz. Vatandaşlara, cerrahi maskeleri medikallerden ve eczanelerden almalarını öneriyoruz. Çok düşük fiyata, kampanyalı adı altında satılan birçok maskenin koruyucu özelliği yok" şeklinde konuştu.