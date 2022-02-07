Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmasına 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinden başlanan TURKOVAC'ın yapıldığı hastane sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda başkentte daha önce yalnızca Ankara Şehir Hastanesinde uygulanan TURKOVAC aşısı, bugünden itibaren Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırılabilecek.

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğine tıklayarak TURKOVAC'ı seçmelerinin ardından karşılarına çıkan hastanelerden randevularını oluşturabiliyor. Ayrıca Alo 182 hattından da aşı randevusu alınabiliyor.

Aşılama oranının en yüksek olduğu iller

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 910 bin 46 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.