Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1156 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, vaka sayısı 214 bin 1, vefat sayısı 5 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav."

MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde Covid-19 tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'daki 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23'ünde, Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personelle teması olabileceği değerlendirilenlerin, dün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Diyanetten bilgilendirme videosu

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 için hac ziyareti erteleme ya da iptaline ilişkin bilgilendirme videosu yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yıl hacı adayı kabul etmeyeceği hatırlatıldı.

Bu nedenle bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına gelecek yıl için erteleme ya da iptal hakkı tanındığı belirtilen videoda, bu hakkın 2021'de nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

DOB Genel Müdürü Covid-19'un sanata etkisini anlattı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Operanın fuaye alanında, uluslararası festivallere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dünyayı etkisi alan salgın sürecinin sanat kurumlarını etkilediğini söyledi.

Karahan, Amerika, İspanya, Rusya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin bale topluluklarının Ocak 2021'e kadar kadar tüm temsillerini iptal ettiğini belirterek, Avrupa'da birkaç tane opera evinin, ayda bir iki kere, bir ya da iki kişilik koreografilerle temsillerini yapacaklarını aktardı.

Operada da durumun farklı olmadığını, La Scala Operası'nın konserlerine ufak ufak başladığını anlatan Karahan, şunları söyledi:

"Dünyada da sanata dönüş biraz sembolik noktada ve konser ağırlıklı. Opera ve balede 200, 300 kişi bir araya geliyor. Bunun saçı ve makyajı var. İnsanlar birbirine yakın mesafede çalışıyorlar. Dünyayı yakından takip ettik. Dünya büyük opera temsillerinden kaçınıyor. Biz Devlet Opera ve Balesi olarak konserlerimize başladık. Salgın koşullarında konserlerdeki oturma düzenini Almanya'nın önde gelen senfoni ve filarmoni orkestraları yöneticileri ile Berlin Üniversitesi bilim adamlarının birlikte düzenledikleri bir çalışma vardı, onu baz aldık."

Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 şehrimizin bale başkoreografları ile istişarelerde bulunduk. Onların önerileri doğrultusunda 'Bodrum Bale Festivali'ni yapmama kararı aldık ve üzülerek iptal ettik. Dünyada bale festivali yapan ülke yok. Dünyada bale sanatı durmuş durumda. 'Opera ve bale festivalleri' diye geçen festivallerimizde baleyi de operayı da iptal ettik. Büyük ölçekli operalarımızı da iptal ettik. Konser ağırlıklı, çok nitelikli, keyifli özel konserler planladık."