Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Mayıs saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 777 bin 416, ikinci doz aşı 10 milyon 725 bin 843 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 503 bin 259 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 205 bin 4, Ankara'da 2 milyon 63 bin 746, İzmir'de ise 1 milyon 745 bin 287 doz olarak kayıtlara geçti.

11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu.

55 bin 472 kişinin daha tedavisi tamamlandı

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Sağlık çalışanları vatandaşların bayramını kutladı

Türkiye'nin COVID-19 ile mücadelesinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle yürüttükleri mesaileri sırasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Görevleri başında vatandaşlara bayram mesajları veren sağlık çalışanlarının videosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllü katılacak

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli COVID-19 aşısının Faz-2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı

COVID-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tek doz COVID-19 aşısıyla uzun süre etkili bağışıklık sağlanamayacağını, bu yüzden ikinci dozun, ötelense bile mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle ve Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir'de COVID-19 tedbirlerini ihlal ederek Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye, Kütahya'da ise 9 kişiye idari para cezası verildi.

Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.