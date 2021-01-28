Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi.
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ödül töreninin açılış konuşmasını yaptı.
Mandal, yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.
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