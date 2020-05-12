Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın birçok ülkesinde gıda ve hijyen yardımları devam ediyor.

Bosna Hersek'teki farklı yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerinin dağıtımına, Bosanska Dubica şehrinde başlandı.

[Fotoğraf: AA]

TİKA'nın yardım paketleri, "Merhamet" Müslüman Yardım Derneği aracılığıyla Bosanska Dubica'daki 300 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

"Merhamet" Başkanı Kenan Vrbanjac, yaptığı açıklamada, yardım paketlerinin Bosna'daki savaşta terk etmek zorunda kaldıkları evlerine yeniden dönen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Merhamet" Banja Luka Şube Başkanı Jasmin Spahic de Kovid-19 salgını nedeniyle bölgedeki ekonomik sıkıntıların arttığına işaret ederek, "Her zaman yanımızda olan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

Bu arada, Zenica bölgesindeki dağıtımların "Medica" Derneği, başkent Saraybosna bölgesindekilerin de "Pomozi.ba" insani yardım kuruluşu iş birliğinde yapılacağı açıklandı.

TİKA Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi dağıttı.

Dar gelirli ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında, Azerbaycan'ın bölgelerinde yaşayan göçmenler, şehit aileleri, Ahıska Türkleri de olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu, Azerbaycan Kızılayı, Azerbaycan'da Yaşayan Ahıska Türkleri "Vatan" İçtimai Birliği, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Azerbaycan Temsilciliği ve Gençliğe Yardım Fonu gibi yerel kuruluşların iş birliğiyle yürütülen kampanya kapsamında, ülkenin 30'dan fazla bölgesinde yardıma muhtaç ailelere toplam 44 ton gıda malzemesi ulaştırılacak.