Türk Dil Kurumu (TDK), koronavirüs salgını döneminde gündelik dile yerleşen tıbbi terimleri anlamlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum, salgın sürecinde sıkça ve çoğu zaman yanlış, yersiz kullanılan "pandemi, epidemi, bulaş, filyasyon, entübasyon, entübe, immün, immün sistem" gibi tıbbi terimlere karşılık bulma çalışması başlattı.

Sözlükte yer alacak

TDK Güncel Türkçe Sözlük Kolu tarafından sürdürülen çalışmanın sonuçları, 2022'de güncellenmesi planlanan Türkçe Sözlük'te yer alacak.

TDK, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, devletten ayrı bir dernek olarak kuruldu.

Dönemin milletvekili ve tanınmış edebiyatçıları Samih Rifat Bey, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kurulan TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat Bey oldu.