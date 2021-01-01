Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana binlerce sağlık çalışanı çocuklarını, ailelerini, sosyal hayatlarını geride bırakıp, salgına karşı mücadele vermeye başladı.

Sağlık çalışanları, koronavirüs salgınıyla Türkiye’nin her yerinde fedakarca mücadele veriyor.

Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021'e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, pandeminin ilk günlerinde vatandaşların camlardan kendilerini alkışladıkları günleri hatırlatarak, halkın desteğini hep arkalarında hissettiklerini dile getirdi.

Hastalıkla mücadelede düşüş trendinin yakalandığını, bu yıl aşının getireceği kazanımlarla da "tünelin ucundaki ışığın görüleceğini" vurguladı.

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Gizem Bakan da COVID-19 pozitif annelerden doğan ve kendileri de pozitif olan bebeklere baktıklarını söyledi.

112 istasyonunda yılbaşı

112 Kadıköy 9 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları da yeni yılı geri sayım yaparak, alkışlar içinde karşıladı.

2020'nin son vakası banyoda düşüp baygınlık geçiren bir kadın hasta olurken, 2021'in ilk vakasında 85 yaşındaki bir kadın hastanın ölümü, sağlık çalışanlarını da üzdü.

Acil tıp teknisyeni Mustafa Furkan Küçük de, yılbaşı gecesini çalışarak geçirdiklerini, gece 24.00'den itibaren 3 vakaya baktıklarını, vakalar arasında COVID-19 bulunmadığını söyledi.

