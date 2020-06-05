Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığından hizmet sektörü için 'tedbir' afişleri
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hizmet sektörüne özel hazırlanan rehberlerle ilgili afişler tasarlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hizmet alanındaki her sektöre özel hazırlanan rehberler doğrultusunda tasarlanan afişler, "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html" adresinden yayımlandı.
İş yerlerine yönelik afişlerde, maskenin doğru takılması, mesafenin korunması, ellerin sık yıkanması, eller ile yüze temas edilmemesi uyarıları yer aldı. Pazar yerlerinde esnafın bağırarak satış yapmaması gerektiğine de dikkat çekildi.
Afişlerin tamamı için görsele tıklayın:
Etiketler: Sağlık Bakanlığı koronavirüs afişSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 14:28
Son Haberler
- 15:59
- 15:55
- 15:42
- 15:42
- 15:36
Sıradaki Haber
Artvinli kafe işletmecisinden ilginç yöntem: Sosyal mesafeye cansız mankenli çözüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz