Sakarya KYK yurtlarında misafir kalan Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisi Eren Burak Çöplü, yaşadıklarını kaydetti.

Erasmus öğrencisi olmasına rağmen, koronavirüs nedeniyle eğitime başlayamadıklarını anlatan Çöplü, Türkiye'ye geri dönmek için Büyükelçiliğe müracaat etti.

24 Mart´ta kendilerine uçak tahsis edildiğini ifade eden Eren Burak Çöplü, bilet parası ödediklerini ancak bu ücretin de ulusal ajans tarafından kendilerine iade edileceğinin söylendiğini aktardı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

Erasmus öğrencisi Çorumlu genç, KYK yurdunda ne şartlarda kaldıklarını çektiği video ile sosyal medyada paylaştı. Tüm ayrıntıları tek tek görüntüleyerek yorumlayan Çöplü, buzdolabından çay, kahve, kahvaltı, sular, meyve suyu görüntülerini paylaştı.

Üç öğün yemeğin yanı sıra havlu, şampuan, diş macunu ve diş fırçasına varana kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını aktaran Eren Burak Çöplü, karantinada kalmayı bir vatan borcu olarak gördüklerini, kimseyi riske atmak gibi bir lükslerinin olmadığını, çok güzel ağırlandıklarını, bu ülkede güzel şeyler olduğunu söyledi.