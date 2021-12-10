Xinhua ajansının haberine göre Pekin'de 3-11 yaşlarındaki yaklaşık 1 milyon 370 bin çocuğa aşı yapıldı..

Bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasının başladığı 28 Ekim'den bu yana 2 milyon dozdan fazla aşı yapılmış oldu..

Çocuklar, velilerinin bilgisi ve izni ile aşılanabiliyor.

Ekimden bu yana Pekin dışında aralarında Liaoning, Hubey, Hunan, Fucien, Anhui, Cıciang ve Haian'ın olduğu çok sayıda eyalette aşılama programı 3-11 yaş aralığına genişletilmişti.

Çin, daha önce 12 yaş ve üzerinin aşılanmasına izin veriyordu.