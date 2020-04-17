Batı Afrika'da, son yıllarda zenginlerin cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından dans eşliğinde taşınıyor.

Veda eğlencesi adı verilen ve yaygınlaşan uygulama, aslında ölen kişiyi iyi hatırlamak için yapılıyor.

Afrika'daki bu uygulama sosyal medyada bir çok mizah sayfasının da konusu oldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabı üzerinden Afrikalı cenaze dansçıları ile esprili bir paylaşım yaptı.

Video paylaşımda, "Evde kal, suça karışma" mesajı verildi.