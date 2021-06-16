Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşıların ülke genelinde yaygın uygulanmasının çok önem taşıdığını çünkü hastalıktan kurtuluşun en önemli aracının aşı olduğunu vurguladı.

Kayıpmaz, bazı varyantlar nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde COVID-19'un etkilerinin hala sürdüğünü, aşının hastalıktan kurtulmayı veya hastalığa yakalanılsa dahi çok hafif atlatmayı sağladığını kaydetti.

"Tüm aşılar, şu anda ciddi güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmiş aşılar"

Salgını bitirmede insanlara ulaşabilen her aşının son derece değerli olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aşıların her birinin değişik üretim teknikleri var, değişik tekniklerle üretiliyorlar ama şunu bilmeliyiz ki hem bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hem Amerika'da FDA ve Avrupa'da EMA tarafından acil kullanım onayı alan tüm aşılar, şu anda ciddi güvenlik ve etkinlik testlerinden geçmiş aşılar. Ondan sonra acil kullanım onayı alabiliyor. Yani bunların tolerabilitesi ve insanlarda yarattığı yan etkiler yakından izleniyor. Onun üzerine acil kullanım onayı veriliyor."

"mRNA türündeki aşılar DNA'ya gitmiyor"

Kayıpmaz, "mRNA aşılarının DNA'yı değiştireceği" iddialarına da açıklık getirdi.

mRNA türündeki aşıların, hücrelerin sitoplazmasında kaldığını, genetik yapının olduğu DNA'ya girmediğini söyleyen Kayıpmaz, şunları söyledi:

"mRNA türündeki aşılar hücremizin sitoplazmasında kalıyor, genetik yapımızın olduğu DNA'ya girmiyor. Çünkü DNA, hücrenin çekirdeğinde yer alıyor ve bu aşılar oraya girmiyor. Aşı hücrenin sitoplazmasında gerekli proteini sentezlettirdikten sonra zaten kendiliğinden yok oluyor. Ondan dolayı, bu aşıların beklenmedik, uzun dönemli, insan sağlığını tehdit edici etkilerinin olmasını beklemiyoruz. Bu aşıları, insanlarımızın güvenle olması çağrısında bir kez daha bulunalım."

"Endişeye kapılmamakta fayda var"

Kayıpmaz, aşıların kısırlık yapabileceği yönündeki iddialara ilişkin de "Bu aşıların, şu ana kadar yapılmış çalışmalarda gösterilmiş, erkek ya da kadın üreme sağlığı üzerine herhangi olumsuz etkisi bulunmuyor. Ondan dolayı böyle bir endişeye kapılmamakta fayda var." diye konuştu.