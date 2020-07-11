Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 769'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 hastası 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 923 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 769'a ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 81 bin 158'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 602 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 876'ya ulaştığı bildirildi.
Etiketler: mısır koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:41
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