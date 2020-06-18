Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da son 24 saatte 770 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 08:48
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