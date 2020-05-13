Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Sağlık görevlilerince COVID-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.

COVID-19 tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuveyt'te son durum

Dün, Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 75'e ulaştığı duyurulmuştu. Ülkedeki vaka sayısının 10 bin 277'ye çıktığı belirtilmişti.