Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuveyt’ten getirilen 36 Türk vatandaşında COVID-19 tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuveyt'ten, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında COVID-19 tespit edildi.
Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
Sağlık görevlilerince COVID-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.
COVID-19 tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kuveyt'te son durum
Dün, Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 75'e ulaştığı duyurulmuştu. Ülkedeki vaka sayısının 10 bin 277'ye çıktığı belirtilmişti.
Etiketler: Tokat Kuveyt koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:04
Son Haberler
- 14:47
- 14:38
- 14:31
- 14:46
- 14:19
Sıradaki Haber
Türk Kızılay'dan engellilere sürpriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz