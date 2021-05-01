Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın COVID-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini belirtti.

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında da açıklama yapan Bakan Koca, aşıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"En kısa sürede Sputnik V aşısının da ülkede kullanımına başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz."

Bakanlıktan "yanlış bilgilendirme" ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak bakanlık, il hıfzıssıhha kurulu kararlarının ise valiliklerce ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışındaki beyanlara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

Tedbirlere uymayanlara ceza

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ilk gününde tedbirlere uymayanlara idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda, Malatya'da 66, Kars'ta 24, Samsun'da 20, Adana'da 4 ve Kahramanmaraş'ta 6 kişiye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verildi.