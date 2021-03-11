Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsle ilgili neler biliyorsunuz?
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Peki bu süreçte neler öğrendik? Koronavirüsle ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz? Yeni kare bulmaca sizi bekliyor...
Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti.
Salgınla birlikte Maske, mesafe, temizlik, tedbirler ve kısıtlamalar günlük hayatın vazgeçilmez parçası oldu.
Sosyal mesafe, antikor, filyasyon ve mutasyon gibi birçok kelime de salgınla birlikte sıkça kullanılmaya başladı.
Koronavirüs vakalarının artmasıyla gelen kısıtlamalarla birlikte, yaptığı haberlerle vatandaşları bilgilendirme görevi üstlenen TRT Haber, hazırladığı 'Koronavirüs Kare Bulmaca' ile de hem insanların bilgisini ölçtü hem de kısıtlama zamanlarında hoş vakit geçirmesini sağladı.
Siz de COVID-19 salgınıyla ilgili bilgilerinizi, 'Koronavirüs Kare Bulmaca' ile sınayabilirsiniz.
Etiketler: Koronavirüs
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