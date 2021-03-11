Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Salgınla birlikte Maske, mesafe, temizlik, tedbirler ve kısıtlamalar günlük hayatın vazgeçilmez parçası oldu.

Sosyal mesafe, antikor, filyasyon ve mutasyon gibi birçok kelime de salgınla birlikte sıkça kullanılmaya başladı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla gelen kısıtlamalarla birlikte, yaptığı haberlerle vatandaşları bilgilendirme görevi üstlenen TRT Haber, hazırladığı 'Koronavirüs Kare Bulmaca' ile de hem insanların bilgisini ölçtü hem de kısıtlama zamanlarında hoş vakit geçirmesini sağladı.

Siz de COVID-19 salgınıyla ilgili bilgilerinizi, 'Koronavirüs Kare Bulmaca' ile sınayabilirsiniz.