Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 11:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 10 gün arayla hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'da koronavirüse yakalan çift tedavi gördükleri hastanede 10 gün arayla hayatlarını kaybetti. Çiftin koronavirüs aşısı yaptırmadıkları öğrenildi.
Ordu'da yaşayan çifte, yaklaşık 1 ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı.
Aşı yaptırmadıkları belirlenen çiftin testleri pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alındılar.
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen A.D., 30 Kasım’da hayatını kaybetti. F.D. ise, dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Çocukları da koronavirüse yakalandı
10 gün arayla yaşamlarını yitiren çiftin 2 çocuğunun da koronavirüse yakalandığı, birinin ev karantinasında bulunduğu, diğerinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ordu
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