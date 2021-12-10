Ordu'da yaşayan çifte, yaklaşık 1 ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı.

Aşı yaptırmadıkları belirlenen çiftin testleri pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alındılar.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen A.D., 30 Kasım’da hayatını kaybetti. F.D. ise, dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Çocukları da koronavirüse yakalandı

10 gün arayla yaşamlarını yitiren çiftin 2 çocuğunun da koronavirüse yakalandığı, birinin ev karantinasında bulunduğu, diğerinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.