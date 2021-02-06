Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüse karşı başlanan aşı çalışmaları, muhtemel üçüncü dalga ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan çalışmaların belirli yaş aralığındaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ettiğini anımsatan Taşova, aşılamada henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını söyledi.

"Mutasyonun en önemli özelliği çok hızlı yayılıyor olması"

Taşova, son dönemde virüsle ilgili üç önemli mutasyonun geliştiğini vurguladı:

"Herkesin artık dilinde mutasyon. Son dönemde üç önemli mutasyon gelişti. Bu üç önemli mutasyonun en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması, gençler arasında yayılıyor olması. Bu durum riskli grupların hastalanması ve yine yoğun bakım doluluk oranlarının artmasına neden olabilir. Nitekim Avrupa'da İtalya, İngiltere, Almanya gibi yerlerde de bu tür alarmlar verildi, yüzde 30 ve daha üstünde yeni vaka sayılarının arttığı da söyleniyor."

"Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz"

Aşı yaptıran kişilerin rehavete kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Taşova, aşılama sonrasında virüsnü tekrar alınabileceğini söyledi:

"Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır. Virüsü alıyor olmak etrafa da saçabileceği, özellikle riskli gruplara saçabileceği anlamına geliyor. O yüzden, aşı olunması, maske, mesafe, hijyen kurallarının gevşetilmesi anlamına asla ve asla gelmemeli. Toplumun daha çok az kısmı, Türkiye'de yüzde 2'nin biraz üstünde bir aşılama oranı var, daha çok düşük. Hastalığı alıp da ağır hastalık geçirecek daha çok kişi var. O yüzden dikkat etmek lazım."

Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünyada aşılamaya eğilimin ve talebin arttığına değinerek ülkemizde aşıların hızla tedarik edilmesi gerektiğine değindi.

