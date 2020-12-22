İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1093 iş yeri denetlendi, 15 bin 280 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantinayı ihlal eden 4, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 94, maske takmayan 103, yasaklanan yerlerde sigara içen 32 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1908 araç denetlendi.