Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de günlük vaka sayısı ilk kez bini aştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1001 vaka tespit edildi. Bu, günlük bazda en yüksek rakam olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 882 test yapıldı, 1001 kişinin testi pozitif çıktı, tedavileri tamamlanan 148 kişi taburcu edildi.
Ülkede 5 bin 240 kişinin COVID-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor.
KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 371 vaka görüldü.
Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 710 COVID-19 aşısı yapıldı.
Etiketler: KKTC Koronavirüs
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