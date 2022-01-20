Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı son 24 saatte 46 bin 199 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Bu durumda ilk vakanın saptandığı Ocak 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 26 bin 560’a yükseldi.

Ülkede vaka sayısı 1 milyonun üzerine, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlediği Ağustos 2021'in ilk haftasında çıkmıştı.

Son 3 gündür günlük vaka sayıları yeni rekorlar kırdı.

Vaka sayısında yeni rekor

Önceki gün 30 bin, dün 40 binin üstüne çıkan günlük vaka sayıları son 24 saatte ise ilk kez 46 bin seviyesinin üzerini gördü.

Ocak 2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 19 günde günlük vakaların 90 kattan fazla artması dikkati çekti.

Japonya geneli virüse bağlı can kaybı sayısı ise 9 artışla 18 bin 483'e yükseldi.

OHAL 13 Şubat'a kadar sürecek

Son bir günde başkent Tokyo'da 8 bin 638, güneydeki Osaka kentinde 5 bin 933 vaka saptandı.

Japonya hükümetinin kararı doğrultusunda, kapsamı yarın, 16 eyalete genişletilecek kısmi olağanüstü hal 13 Şubat'a dek yürürlükte kalacak.

Son bir günde 223 bin 484 kişiye virüs testi yapılırken 8 bin 305 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 287 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.